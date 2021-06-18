الأهلي يعلن إصابة بيكهام قبل مواجهة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الجهاز الطبي للأهلي إصابة أحمد رمضان بيكهام الظهير الأيمن للفريق خلال المران الرئيسي الذي أقيم اليوم بالملعب بالفرعي لرادس، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور احمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي بالأهلي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه ،اليوم الخميس، إن اللاعب لم يستكمل المران اليوم بسبب شكواه من إجهاد في العضلة الضامة.

وأضاف أن اللاعب سوف يخضع لأشعة سونار على العضلة الضامة مساء اليوم، لتحديد موقفه من المشاركة في مران الغد ولحاقه بالمباراة من عدمه.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي اليوم حيث حرص بيتسو موسيماني المدير الفني علي تخصيص فقرات تدريبية متنوعه للاعبية فقام بتقسيمهم إلي أربع مجموعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس.