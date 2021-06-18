الزمالك: لا نشحت.. وحققنا عوائد كبيرة من صندوق الدعم وسنعلن قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح حسين ليبب رئيس لجنة إدارة الزمالك بأنه لا يرى فكرة إنشاء صندوق لتلقي الدعم أمر مهين للنادي، قائلًا أن الفكرة نجحت بشكل كبير في الساحات الأولى لتطبيقها.

وقال الزمالك في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس: "نحن نمتلك من الشجاعة أن نتعامل مع الظروف التي يعيشها النادي، ونعمل على أكثر من محور، والآن نتعامل على المدى القصير والمتوسط، أما المدى البعيد فنتركه إلى الإدارة القادمة".

وتابع: "الزمالك فقد مصدر كبير من مصادر الدخل بمنع الجماهير على مدار 10 سنوات، ونحاول أن نعوض هذا من خلال الجماهير نفسها".

وأضاف: "نادي الزمالك لا يشحت أنا آسف، فالزمالك ملك الجماهير وليس الجمعية العمومية فقط، وعندما طلب الجماهير الدعم قررنا فتح صندوق لدعم النادي، هناك أمور أخرى بحاجة إلى وقت وسوف نطرحها خلال أسبوعين".

وأضاف: "جمعنا 100 مليون جنيه وتم انفاقها بالكامل خلال 8 أيام من عملنا داخل النادي وبالتالي نحن بحاجة لمزيد من الأموال".

وواصل: "الأموال الخاصة بصندوق دعم الزمالك ستوجه فقط من أجل اللاعبين في الألعاب الرياضية داخل النادي ولن يتم توجيهها إلى أي جهة انفاق أخرى في النادي".

واستطرد: "لن أتحدث عن الأرقام وسوف أعلن عنها بعد فترة بعينها، لدينا أفكار مبشرة للغاية ولن أتحدث عنها في الوقت الحالي".

واختتم قائلًا :"ما أعد به أنه خلال أسبوعين لشهر من الآن سيكون هناك أشياء ظاهرة لأمور تسويقية سوف تحقق عائد جيد للنادي".