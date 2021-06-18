المندوه: ملف صفقات الزمالك "سري" ولن نتحدث في تفاصيله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك لحين انتخاب مجلس إدارة جديد أن ملف تدعيم صفوف فريق كرة القدم بالنادي "سري جداً" رافضاً الخوض في تفاصيله.

وفي تصريحات لقناة ناديه قال المندوه :"هدفنا تدعيم الصفوف في كل الألعاب في نادي الزمالك، وملف كرة القدم كذلك، لكنه محاط بسرية تامة وغير مسموح بالكلام في تفاصيله".

وأضاف عضو إدارة الزمالك المؤقت :"خطط تدعيم كل الفرق لكل الألعاب في نادي الزمالك على طاولة الإدارة، ونعمل باستمرار من أجل إنجاز هذا الملف".

وعن فوز الزمالك على أسوان بثلاثية نظيفة في الدوري قال المندوه :"رأيت اليوم أداء محترم للزمالك، ولاعبون رجال، وفي النهاية النتيجة مرضية جداً بالنسبة لنا".

وأنهى المندوه بالحديث عن الكرة الطائرة قائلاً :"نتمنى تجاوز فترة عدم التوفيق أمام الأهلي، وتحقيق الفوز في نهائي كأس مصر غداً، لست متخصصاً في اللعبة لكنني أتخيل الزمالك يدخل هذا اللقاء بإحساس الانتصار".