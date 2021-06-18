شاهد فيديو اهداف مباراة الجزائر وليبيريا تحضيرًا لكأس العرب 2021، ضمن مباريات اليوم الخميس 17-6-2021، والتي شهدت تسجيل محمد الأمين عمورة سوبر هاتريك.

أكتسح منتخب الجزائر للمحليين، نظيره الليبيري بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، اليوم الخميس، على ملعب وهران الأولمبي، في تحضيرات كأس العرب 2021 المقرر إقامتها في قطر.

وسجل أهداف منتخب الجزائر، محمد الأمين عمورة -سوبر هاتريك-، في الدقائق (39، و41، و47، و68)، وأحرز بلال مصمودي الهدف الخامس، في الدقيقة (84)، بينما سجل أوسكار دورلاي هدف ليبيريا الوحيد، في الدقيقة (24).

ونقل بث مباشر مباراة الجزائر وليبيريا على قناة الجزائرية الرياضية، وانطلقت صافرة بدايتها في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

وجاءت تشكيلة مدرب منتخب الجزائر للمحليين، عبدالمجيد بوقرة، كالتالي: عبد الرحمن مجادل، أيمن بوقرة، يوسف لعوافي، شعيب كداد، بوعلام مصمودي، آدم زرقان، عبد القهار قادري، أمير سعيود، اسماعيل بلقاسمي، حسام الدين غشة، محمد عمورة.

وخطف منتخب ليبيريا الهدف الأول في الدقيقة (24)، عن طريق أوسكار دورلاي، بعدما قابل تمريرة زميله في الجهة اليمنى من منطقة الجزاء، بتسديدة أكثر من رائعة سكنت الزاوية البعيدة للحارس عبد الرحمن مجادل.

وأدرك منتخب الجزائر هدف التعادل في الدقيقة (39)، عبر المهاجم محمد الأمين عمورة، الذي حول تمريرة حسام الدين غشة في الشباك بسهولة.

وبعدها بثلاث دقائق وبنفس الطريقة، أحرز منتخب الجزائر هدف التقدم في النتيجة، بعدما روض غشة كرة داخل منطقة العمليات، قبل أن يمررها إلى عمورة ليضيف الهدف الثاني دون صعوبة.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد الأمين عمورة الهاتريك والثالث للمنتخب الجزائري في الدقيقة (47)، بعد أن قاد غشة هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يمرر الكرة من جديد لزميله عمورة، الذي لم يتوان في إسكانها بالشباك.

ومن جديد عاد حسام الدين غشة ليصنع الهدف الرابع إلى عمورة مسجلًا السوبر هاتريك عند الدقيقة (68)، قبل أن يضاعف بوعلام مصمودي الغلة بتسجيله الهدف الخامس من علامة الجزاء في الدقيقة (84)، لتنتهي المباراة بنتيجة (5-1) لصالح الخُضر.

شاهد فيديو اهداف الجزائر وليبيريا تحضيرًا لكأس العرب 2021.. سوبر هاتريك عمورة