مؤشرات تُبشر جمهور آرسنال بتتويج الفريق بالثنائية في عام 2022!

ظهرت بعض المؤشرات التي تُبشر جمهور آرسنال بإمكانية تتويج فريقهم بالثنائية المحلية في عام 2022، بعدما أزاحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الستار عن جدول مباريات الموسم الجديد 2021-22، والذي كما هو متوقع سيكون مثيرًا ومنتظرًا مثل كل موسم.

سينطلق الموسم الجديد من البريميرليج يوم 14 أغسطس المقبل، بجولة أولى سوف تزينها مواجهة قمة بين توتنهام ومانشستر سيتي.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الجولة الأولى زيارة آرسنال للصاعد حديثًا برينتفورد، واستقبال تشيلسي لجاره في لندن كريستال بالاس، في حين سيستضيف مانشستر يونايتد أحد ألد الأعداء، ليدز يونايتد، وسيحل ليفربول ضيفًا على نوريش سيتي العائد بعد موسم واحد قضاه في التشامبيونشيب.

وستستكمل الجولة بمباريات بيرنلي ضد برايتون، وإيفرتون ضد ساوثهامتون، وليستر سيتي ضد وولفرهامبتون، ونيوكاسل يونايتد في مواجهة وست هام يونايتد، وأخيرًا واتفورد ضد أستون فيلا.

الأرقام تُبشر جماهير آرسنال

الطريف بعد نشر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-22، أن كل المؤشرات والحقائق الرقمية تمنح جماهير آرسنال دفعة معنوية نحو موسم مميز، حيث يقول التاريخ إن فريق شمال لندن يجب أن يتوج بالثنائية المحلية -الدوري وكأس إنجلترا-.

أولاً: سيواجه مانشستر يونايتد فريق ليدز يونايتد على ملعب أولدترافورد في المباراة الافتتاحية، وفي آخر مرة لعبت تلك المباراة “التاريخية” في افتتاح الدوري موسم 1970-71 فاز آرسنال وقتها باللقبين، وقدم موسمًا للتاريخ.

ثانيًا: سيلعب حامل لقب البطولة مانشستر سيتي مباراته الأولى ضد توتنهام، وفي آخر موسم لعب “الليلي وايتس” المباراة الافتتاحية ضد حامل لقب للدوري 1997-98 كان آرسنال بنهاية الموسم بطلاً للدوري والكأس تحت قيادة المُدرب “آرسين فينجر”.

يذكر أن “الجانرز” حتى الآن لا يرتبط بصفقات مدوية في سوق الانتقالات، على الرغم من إنهاء الموسم الماضي في مراكز غير مؤهلة للبطولات الأوروبية، مع استمرار مشروع المُدرب الإسباني الشاب “ميكيل أرتيتا”.