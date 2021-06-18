جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم 17 يونيو 2021 وفوز الزمالك

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الخميس 17 يونيو 2021، حيث لُعبت 3 مباريات ضمن الجولة 26.

وكانت بداية مباريات اليوم 17 يونيو 2021 في الدوري المصري، بين الاسماعيلي وغزل المحلة على ستاد الاسماعيلية، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر.

وتمكن الاسماعيلي من تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة، بينما تجمد رصيد زعيم الفلاحين عند 31 نقطة.

وسجل اهداف الاسماعيلي كل من، فخر الدين بن يوسف في الدقيقة (45)، وبينسون شيلونجو هدفين (70، و90)، في حين سجل هدف غزل المحلة الوحيد، فتحي مبروك.

وانطلقت المباراة الثانية بين الزمالك واسوان على ملعب القاهرة الدولي، والثالثة بين الاتحاد السكندي ومصر المقاصة، في نفس التوقيت، 19:00 بتوقيت مصر.

وحقق الزمالك الفوز على اسوان بثلاثية نظيفة، من توقيع، أحمد سيد زيزو، هدفين (34، و75)، بينما سجل الهدف الثالث المهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى 58 نقطة.

بينما فاز فريق الاتحاد السكندري على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ستاد الأسكندرية، وسجل هدفي زعيم الثغر، خالد قمر في الدقيقتين (9، و23)، وسجل هدف الفريق الفيومي، باسم مرسي.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات اليوم 17 يونيو 2021

1- الزمالك 58 نقطة – لعب 26

2- المصري البورسعيدي 43 نقطة – لعب 26

3- الاهلي 41 نقطة – لعب 19

4- سموحة 40 نقطة – لعب 26

5- الاتحاد السكندري 37 نقطة – لعب 26

6- انبي 36 نقطة – لعب 26

7- مصر المقاصة 36 نقطة – لعب 25

8- طلائع الجيش 34 نقطة – لعب 26

9- بيراميدز 34 نقطة – لعب 22

10- سيراميكا كليوباترا 32 نقطة – لعب 25

11- الاسماعيلي 32 نقطة – لعب 25

12- الجونة 31 نقطة -لعب 25

13- غزل المحلة 31 نقطة – لعب 26

14- المقاولون العرب 28 نقطة – لعب 24

15- أسوان 24 نقاط – لعب 25

16- البنك الاهلي 19 نقاط – لعب 24

17- وادي دجلة 18 نقاط – لعب 24

18- الانتاج الحربي 14 نقاط – لعب 24