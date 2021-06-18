شاهد فيديو اهداف مباراة هولندا والنمسا في يورو 2020..ديباي يسجل ودومفريس يواصل التعملق

شاهد فيديو اهداف مباراة هولندا والنمسا التي انتهت بفوز الطواحين البرتقالية بهدفين دون رد على ملعب يوهان كرويف آرينا في أمستردام، مساء اليوم الخميس 17 2021 لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وضمن المنتخب الهولندي الترشح إلى ثمن نهائي يورو 2020 بعد فوزه المريح على النمسا، تحت أنظار ملك هولندا وليام أليكسندر الذي كان حاضرًا.

دخل منتخب هولندا بمعنويات مرتفعة بعد هزيمة أوكرانيا 2/3 في الجولة الأولى، وأظهر منذ البداية رغبته في تحقيق الفوز على النمسا لضمان الترشح إلى دور الـ 16 كمتصدر للمجموعة الثالثة، ومرافقة المنتخب الايطالي الذي قطع أول بطاقة عبور إلى ثمن النهائي عن المجموعة الأولى بعد الفوز على تركيا وسويسرا.

واستطاع المنتخب الهولندي انهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله الجناح السابق لنادي أولمبيك ليون “ممفيس ديباي” من ركلة جزاء صحيحة أُحتسبت ضد لاعب ريال مدريد الجديد “دافيد ألابا”.

وحصل الظهير الأيمن لنادي بي اس في ايندهوفن “دينزل دومفريس” على ركلة الجزاء بذكاء كبير حين حاول مراوغة دافيد ألابا على القدم الثابتة داخل منطقة الجزاء، ليدهس ألابا على قدم دومفريس الذي سقط على الفور في الدقيقة 10.

وتمكن ممفيس ديباي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11 بتسديد صحيح لركلة الجزاء، لكنه تفنن بعدها في إهدار الفرص السهلة ولعل أهمها تلك التي لاحت له في الدقيقة 39 بعد تلقيه تمريرة عرضية رائعة من زميله في الهجوم فيغورست الذي ضرب مصيدة التسلل قبل استلامه للكرة في المنطقة.

وبدا واضحًا تأثر خط هجوم منتخب النمسا بغياب المهاجم ذو الأصل الصربي “آرناتوفيتش” الذي عوقب بالإيقاف لمدة مباراة واحدة في يورو 2020 بسبب تلفظه بكلمات غير رياضية تجاه جمهور مقدونيا الشمالية في الجولة الأولى بعد تسجيله لهدف.

وحاول المدير الفني لمنتخب النمسا فرانكو فودا تحسين وضعية خط الهجوم خلال الشوط الثاني بإجراء تغييرين متتاليين بنزول كالايدزيتش وجريليتش بدلاً من جريجوريتش ولايمير في الدقيقتين 61 و62، وبالفعل استحوذ على الكرة وهدد دفاع هولندا لكن دون الوصول إلى المرمى.

ورد فرانك دي بور على تغييرات فرانكو فودا بثلاث تغييرات متتالية بنزول أكي ومالين وفيندل بدلاً من دالي بليند وفيغورست وفان أنهولت، ليستعيد المنتخب الهولندي هيمنته ويتمكن من تسجيل هدف قتل المباراة في الدقيقة 67 بواسطة المتألق “دينزل دومفريس” الذي تابع عرضية من مالين داخل منطقة الجزاء بتسديدة مباشرة في المرمى من مسافة 10 ياردات فقط.

شاهد فيديو اهداف مباراة هولندا والنمسا