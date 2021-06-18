المنتخب الهولندي ثالث المتأهلين إلى ثمن نهائي اليورو

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل المنتخب الهولندي إلى الدور ثمن النهائي من بطولة أمم أوروبا 2020 بفوزه على نظيره النمساوي بهدفين نظيفين الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.



على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، افتتح ممفيس ديباي التسجيل للطواحين في الدقيقة 11 من ركلة جزاء وأضاف دينزل دومفريس الهدف الثاني في الدقيقة 67.



وظفر المنتخب البرتقالي حامل اللقب في 1988 ببطاقة ثمن النهائي بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط من فوزين وضمن صدارة مجموعته، في حين تجمّد رصيد المنتخب النمساوي في المركز الثالث عند ثلاث نقاط كان حصدها في الجولة الأولى، أما أوكرانيا التي فازت في وقت سابق من اليوم على مقدونيا الشمالية (2-1) فاحتلت المركز الثاني بفارق الأهداف عن النمسا وتذيلت مقدونيا الشمالية الترتيب من دون نقاط.



وكان المنتخب الإيطالي أول المتأهلين إلى ثمن النهائي بفوزه الأربعاء على سويسرا بثلاثية نظيفة، وحذا حذوه المنتخب البلجيكي اليوم الخميس بفوزه على الدنمارك (2-1).



أرقام من وحي المباراة:



- افتتحت هولندا مبارياتها في بطولة أوروبا بانتصارين متتالين للمرة الثالثة، كما فعلت في يورو 2000 و2008.



- بعد خسارتها 3 مباريات في يورو 2012، لم تخسر هولندا في آخر 9 مباريات في البطولات الكبرى (يورو + كأس العالم)، وهي أطول سلسلة لمنتخب أوروبي منذ سلسلة البرتغال في 12 مباراة في كأس العالم 2014 ويورو 2016 وكأس العالم 2018.



- خسرت النمسا في 5 من 8 مباريات في بطولات أوروبا، وجميعها في دور المجموعات وفشلت في التسجيل في 4 من هذه المباريات.



- بعد فشله في التسجيل في أول 19 مباراة لهولندا، دينزيل دامفريس سجل في مباراتين متتاليتين. بالفعل هو ثاني لاعب هولندي يسجل في أول مباراتين له في بطولة أوروبا بعد فان نيستلروي 2004.



- أكمل ماتياس دي ليخت 100% من تمريراته اليوم ضد النمسا (40/40)، رقم قياسي للاعب هولندي في بطولة أوروبا منذ 1980.



- هدف ميمفيس ديباي الافتتاحي هو الثامن له تحت قيادة فرانك دي بور منذ أيلول/سبتمبر 2020.



- الحارس الهولندي مارتين ستيكيلينبرغ (38 عاماً و286 يوماً) هو ثاني أكبر حارس يحافظ على نظافة شباكه في بطولة أوروبا بعد غابور كيرلاف مع النمسا في يورو 2016 (40 عاماً و74 يوماً).



المصدر: بي إن سبورت