الامارات | أطقم إماراتية تغادر لإدارة مباريات آسيوية وكأس العرب للشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن أطقم إماراتية تغادر لإدارة مباريات آسيوية وكأس العرب للشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادر أمس طاقم التحكيم النخبة الدولي بقيادة محمد عبدالله حسن (حكم ساحة)، ومحمد يوسف (مساعد أول)، وحسن المهري (مساعد ثانٍ) للمشاركة في إدارة مباريات المجموعتين السادسة والسابعة في دوري أبطال آسيا 2021 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

فيما غادر أمس أيضاً، الحكمان الدوليان سلطان محمد صالح (حكم ساحة) وعلي راشد النعيمي (مساعد أول)، لإدارة مباريات كأس العرب للشباب بالعاصمة المصرية القاهرة. ويُشارك أحمد يعقوب، بصفته مُقيّم حكام مباريات للمجموعة العاشرة بكأس الاتحاد الآسيوي في هونغ كونغ الصينية، وتم اختيار المساعد الدولي أحمد الراشدي لمباريات المجموعة العاشرة بأبطال آسيا في تايلاند.

وكلف الاتحاد الآسيوي حكم الساحة الدولي عمر آل علي، لإدارة المجموعتين الثامنة والتاسعة بدوري أبطال آسيا في العاصمة الأوزبكية طشقند، بينما يُشارك المدير الفني بإدارة الحكام، خالد الدوخي، بصفته مُقيّم حكام مباريات المجموعتين ذاتيهما.

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