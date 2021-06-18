الامارات | «سوبرمان» يعود إلى مهده

شكرا لقرائتكم خبر عن «سوبرمان» يعود إلى مهده والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الحارس الـ«سوبرمان»، جانلويجي بوفون، إلى حيث كانت بدايته بين الخشبات الثلاث، وذلك بانتقاله رسمياً إلى بارما، الذي غادر دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في نهاية الموسم المنصرم، بحسب ما أعلن الأخير، أول من أمس.

وقال بارما في حسابه على «تويتر»: «عاد إلى حيث ينتمي، عاد إلى منزله، عاد سوبرمان»، وذلك بصحبة مقطع فيديو للحارس البالغ 43 عاماً يقول في نهايته: «لقد عدت».

وكانت عودة بوفون إلى بارما متوقعة بعدما استبعد، الإثنين الماضي، فكرة اعتزال كرة القدم بعد رحيله في نهاية الموسم عن يوفنتوس، مانحاً نفسه بضعة أيام قبل اتخاذ القرار بشأن وجهته المقبلة.

وقال بوفون، في حديث لشبكة «ميدياسيت»، خلال افتتاحه أكاديميته الكروية المخصّصة لحراس المرمى: «ليست لدي إجابة حتى الآن (بشأن وجهته)، أنا في طور التفكير بتأملات مهمة ستأخذني في النهاية إما للعب في الخارج والمشاركة في دوري الأبطال أساسياً، أو تبقيني في إيطاليا»، وأضاف: «على أي حال، سيكون (القرار) شيئاً لن أندم عليه».

وتوج بوفون مع بارما بلقب كأس الاتحاد الأوروبي وكأس إيطاليا والكأس السوبر الإيطالية عام 1999، قبل أن يصبح أحد أكثر الرموز شعبية في صفوف يوفنتوس الذي دافع عن مرماه، من 2001 حتى 2018، قبل أن يتركه لموسم واحد من أجل مغامرة فرنسية مع باريس سان جرمان، ثم عاد مرة أخرى إلى عرين «السيدة العجوز» في صيف 2019.

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