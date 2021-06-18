الامارات | تسديدات.. منصور البلوشي يحتفل بمولوده الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن تسديدات.. منصور البلوشي يحتفل بمولوده الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رُزق حارس مرمى المنتخب الأولمبي السابق ونادي العروبة، منصور البلوشي، بمولوده الأول «عدنان»، وتلقى التهاني من العائلة وأصدقائه الرياضيين، وعبّر منصور عن سعادته البالغة بولادة نجله وسلامة والدته، متمنياً أن يكون الولد رياضياً متميزاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news