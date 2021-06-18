الامارات | خورفكان يجدّد عقد منصور النقبي لثلاثة مواسم

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يجدّد عقد منصور النقبي لثلاثة مواسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خورفكان لكرة القدم، في حسابها على «تويتر»، تجديد عقد المدافع منصور النقبي (22 سنة)، لثلاثة مواسم، لتمثيل الفريق الأول في المواسم المقبلة لدوري الخليج العربي. وسبق للاعب تمثيل فريق تحت 21 سنة، وتمكن من تقديم مستويات فنية قادته إلى الانضمام للفريق الأول، وتواصل شركة خورفكان تعاقداتها مع أكثر من لاعب من الفريق الرديف.

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