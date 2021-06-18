اخبار الرياضه

الامارات | راموس يجهش بالبكاء في وداع ريال مدريد

0 نشر
مدريد ■ د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يجهش بالبكاء في وداع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجهش قائد ريال مدريد، سيرخيو راموس (35 عاماً)، بالبكاء لدى وداع أنصار ريال مدريد، خلال مؤتمر صحافي، أمس، واصفاً رحيله عن النادي بالقرار الأكثر صعوبة في مسيرته. وخاض راموس 671 مباراة في صفوف الفريق الملكي، وسيبقى اسمه مدوناً بأحرف ذهبية في تاريخ النادي الذي قاده إلى إحراز بطولة إسبانيا خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا اربع مرات. وقرر راموس الرحيل لعدم التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة النادي لتجديد عقده، الذي ينتهي في 30 الجاري، وبالتالي سيصبح لاعباً حراً اعتباراً من الأول من يوليو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا