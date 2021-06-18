اخبار الرياضه

الامارات | «الصديقان» ميسي وسواريز.. في مباراة المصير للأرجنتين وأوروغواي

0 نشر
دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصديقان» وسواريز.. في مباراة المصير للأرجنتين وأوروغواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجدّد الزميلان السابقان في فريق ، اللذان تربطهما علاقة قوية خارج الملعب، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، الموعد فجر غد في المجموعة الثانية، وتعتبر المباراة مصيرية للفريقين، كون الخسارة فيها تقرب أحدهما من وداع مبكر للبطولة.

وكانت الأرجنتين تلقت صدمة بتعادل مخيب في الدقائق الأخيرة أمام تشيلي، بينما ستكون المباراة هي الأولى لأوروغواي المرتاحة في الجولة الأولى. ولم يحقق أي من الفريقين الفوز في آخر ثلاث مباريات منذ نوفمبر الماضي، ما يجعل المباراة مهمة للغاية لكليهما، وأي فوز لأي فريق سيجعلهما يتصدران، كون المتصدر باراغواي في راحة هذه الجولة، بينما تلتقي تشيلي بوليفيا في مباراة ثانية.

في جانب آخر، ذكر تقرير إخباري، أول من أمس، أن البطولة تشهد تسجيل عشرات الإصابات بعدوى ، خلال الأيام الأولى.

وذكرت صحيفة «لانسي» البرازيلية، نقلاً عن وزارة الصحة البرازيلية، أن الفحوص كشفت عن إصابة 52 من لاعبي كرة القدم والإداريين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا