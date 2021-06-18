الامارات | «الصديقان» ميسي وسواريز.. في مباراة المصير للأرجنتين وأوروغواي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصديقان» ميسي وسواريز.. في مباراة المصير للأرجنتين وأوروغواي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يجدّد الزميلان السابقان في فريق برشلونة، اللذان تربطهما علاقة قوية خارج الملعب، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، الموعد فجر غد في المجموعة الثانية، وتعتبر المباراة مصيرية للفريقين، كون الخسارة فيها تقرب أحدهما من وداع مبكر للبطولة.

وكانت الأرجنتين تلقت صدمة بتعادل مخيب في الدقائق الأخيرة أمام تشيلي، بينما ستكون المباراة هي الأولى لأوروغواي المرتاحة في الجولة الأولى. ولم يحقق أي من الفريقين الفوز في آخر ثلاث مباريات منذ نوفمبر الماضي، ما يجعل المباراة مهمة للغاية لكليهما، وأي فوز لأي فريق سيجعلهما يتصدران، كون المتصدر باراغواي في راحة هذه الجولة، بينما تلتقي تشيلي بوليفيا في مباراة ثانية.

في جانب آخر، ذكر تقرير إخباري، أول من أمس، أن البطولة تشهد تسجيل عشرات الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، خلال الأيام الأولى.

وذكرت صحيفة «لانسي» الرياضية البرازيلية، نقلاً عن وزارة الصحة البرازيلية، أن الفحوص كشفت عن إصابة 52 من لاعبي كرة القدم والإداريين.

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