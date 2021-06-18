اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الامارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أوروبا

السويد - سلوفاكيا 17:00

كرواتيا - التشيك 20:00

إنجلترا - أسكتلندا 23:00

بطولة كوبا أميركا

تشيلي - بوليفيا 01:00

الأرجنتين - أوروغواي 04:00

الدوري البرازيلي

فلومينيسي - سانتوس 02:00

غويانينسي - فورتاليزا 02:00

ريسيفه - غريميو 02:00

دجلة - الجونة 21:00

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