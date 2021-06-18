الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أوروبا
السويد - سلوفاكيا 17:00
كرواتيا - التشيك 20:00
إنجلترا - أسكتلندا 23:00
بطولة كوبا أميركا
تشيلي - بوليفيا 01:00
الأرجنتين - أوروغواي 04:00
الدوري البرازيلي
فلومينيسي - سانتوس 02:00
غويانينسي - فورتاليزا 02:00
ريسيفه - غريميو 02:00
دجلة - الجونة 21:00
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