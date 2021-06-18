الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 يونيو 2021

لجنة

علمت «الإمارات اليوم» أن هناك تغييرات إدارية في لجنة مهمة تتبع لاتحاد لعبة جماعية، بما يتناسب مع التطورات الجديدة التي شهدتها هذه اللجنة في الفترة الأخيرة.

إداري

يسعى إداري بارز في أحد أندية دوري الخليج العربي، تمت إقالته من منصبه، إلى استعادة موقعه من جديد، خصوصاً أنه تربطه علاقة جيدة مع رئيس شركة كرة القدم في النادي المعني.

ترشيح

يدرس اتحاد لعبة جماعية ترشيح حكم دولي سابق، لتولي مسؤولية مدير إدارة في لجنة تتبع للاتحاد المعني.

وكيل

قرر وكيل أعمال لاعبين مواطن توسيع عمله جغرافياً، والانتقال لدوريات عربية مجاورة، قال إنه يأمل من ذلك الترويج لاحتراف اللاعبين المواطنين في دوريات عربية أيضاً.

زواج

يدرس لاعب دولي يلعب في دوري الخليج العربي تأجيل موعد زواجه إلى نهاية الموسم المقبل، لاعتقاده أن الانشغال بالزواج أثناء المنافسات قد يقلل من عطائه الكروي.

تجديد

جدّد نادي العروبة عقد لاعبه الدولي، أحمد خميس، بين أولى وأبرز الصفقات التي تمت مبكراً، وذلك استعداداً للموسم المقبل، تثميناً لدوره في صعود الفريق، خصوصاً أنه سجّل هدفاً قاتلاً في مرمى الصقور قد يوصف بهدف الصعود.

لائحة

طالب لاعب (26 سنة) سبق له اللعب لخمسة مواسم في أندية الدرجة الأولى، بإيجاد لائحة تدعم استمرار اللاعبين الشباب في المشاركة مع أنديتهم، وذلك بعد أن فقد مكانه في الموسم الماضي، بسبب تعاقد ناديه مع لاعبين من ذوي الخبرة.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news