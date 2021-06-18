الامارات | 80 ألف درهم جوائز الأسبوع الثاني لـ «قفز الحواجز»

شكرا لقرائتكم خبر عن 80 ألف درهم جوائز الأسبوع الثاني لـ «قفز الحواجز» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، في ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى، بنادي تراث الإمارات بالختم، منافسات الأسبوع الثاني لقفز الحواجز بجوائز تصل إلى 80 ألف درهم، وينظمه ويشرف عليه اتحاد الفروسية والسباق، وذلك للمرة الأولى خلال فصل الصيف. وتقام جميع المنافسات في الصالات المغطاة المكيفة. وتشتمل المنافسات على ستة أشواط تقام في يومين، وتحكم بموجب قوانين الاتحاد الدولي واتحاد الإمارات للفروسية، وتقام بواقع ثلاثة أشواط في كل يوم، وجميع منافسات اليوم بمواصفات الجولة الواحدة، وتبدأ في الثانية بعد الظهر، الأول للفرسان المبتدئين، وأصحاب الخيول الصغيرة عمر (4ـ5) سنوات، ويليه شوطان للمشاركة المفتوحة على حواجز (130) و(115ـ120) سم، وأشواط اليوم الثاني (السبت)، تبدأ في الـ10 صباحاً لفئة المبتدئين، ويليه شوطان من جولة مع تمايز للمشاركة المفتوحة على حواجز(135) و(120) سم.

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