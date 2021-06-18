شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: لم يصلنا أى رد رسمى من ساسى.. والزمالك تسويقيا لا يحصل على حقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة التى تدير نادى الزمالك، أن مجلس الإدارة الحالى استطاع توفير 100 مليون جنيه وسدد دفعة كبيرة من مستحقات لاعبى الفرق الرياضية.

وقال حسين لبيب فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مجلس الإدارة الحالى وفر 100 مليون جنيه فى أقل من شهر، والأموال التى سيتلقاها النادى من التبرعات سيتم صرفها على الفرق الرياضية، وسددنا دفعة كبيرة من مستحقات لاعبى الفرق الرياضية".

وأضاف حسين لبيب: "حتى الآن لم يصلنا أى رد رسمى من فرجانى ساسى ولا وكيله، وسمعنا أنه جاى ومستنيينه ولو رغب فى البقاء سنجلس معه ونسعى لتجديد تعاقده لأنه فرد من أفراد نادى الزمالك وليس الفريق".

وأوضح رئيس الزمالك: "مستعدون للاستماع لطلبات ساسى وتنفيذها وفقا لإمكانيات النادى، وعمر النادى ما وقف على لاعب مهما كان اسم اللاعب ونادى الزمالك هو الذى يكبر أى لاعب ويكبر حجمه".

وتابع حسين لبيب: "سنبدأ فى ملف تجديد عقود نجوم فريق الكرة خلال الفريق حتى لا نقع فى أخطاء مثلما يحدث الآن من فرجانى ساسى، ومن يريد الزمالك نرحب به ونسعى للحفاظ على قوام الفريق".

وأضاف: "نرحب بالتعاون مع جميع الأندية فى الدورى وعلى رأسهم النادى الأهلى، وعقود اللاعبين يجب احترامها بين الأندية، والزمالك تسويقيا لا يحصل على المبلغ الذى يستحقه".