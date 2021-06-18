7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 17 / 6 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 17 / 6 / 2021 فى مقدمتها، الأهلي يناشد رئيس الوزراء السماح بحضور الجماهير مباراة الترجي.

الأهلي يناشد رئيس الوزراء السماح بحضور الجماهير مباراة الترجي

ناشد مسؤولو النادي الأهلي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالاستجابة لطلب النادي بالسماح بحضور جماهيري لمباراة العودة أمام الترجي التونسي ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للحصول على الموافقات اللازمة من أجل حضور الجماهير مباراة الترجي المرتقبة.

المنتخب يحدد 4 سبتمبر لمواجهة أنجولا في "ضربة البداية" بتصفيات مونديال 2022

حدد مسئولو الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري يوم 4 سبتمبر المقبل موعداً لمباراة أنجولا في ضربة البداية بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

فيديو.. الإسماعيلى يواصل الانتصارات بالفوز على غزل المحلة

حقق فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال الفوز على نظيرة غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

الزمالك يهزم أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى.. فيديو

تغلب الزمالك على أسوان، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، أحرز أحمد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمين الحارس خالد وليد، وأضاف زيزو الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 75، وعزز التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 88 بعد كرة من شيكابالا إلى بن شرقى الذى هيأها للجزيرى ليسكنها فى شباك أسوان.

بيكهام يغادر مران الاهلي فى تونس والأشعة تحدد مصيره من مباراة الترجي

لم يستكمل أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الترجي التونسي بعد غد ، السبت، في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

مران الأهلي فى تونس.. محاضرة 30 دقيقة وفقرات متنوعة استعداداً للترجي

عقد يتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين لمدة 30 دقيقة قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي، وذلك استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

مران الأهلي فى تونس.. فقرة إضافية للشناوي وسليمان وجلسة 10 دقائق

خاض محمد الشناوي ووليد سليمان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء فقرات المران الثاني للأهلي في تونس، استعدادا لمباراة الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.