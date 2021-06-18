شكرا لقرائتكم خبر عن 8 لاعبين محليين يدخلون دائرة اهتمامات الزمالك في الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط عدد من اللاعبين في الدوري المصرى بالانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتعويض بعض الراحلين عن القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

ويعانى نادي الزمالك من بعض النواقص في بعض المراكز التي يسعى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في تعويضها في الانتقالات المقبلة، خاصة مركز المهاجم بعدما فشل مروان حمدى وحميد أحداد من إقناع الفرنسي، بالإضافة لسعى الأبيض لتعويض رحيل فرجانى ساسى، وإيجاد بديل مميز في الجبهة اليمنى بعدما استقر الجهاز الفني على رحيل حمزة المثلوثي.

3 مهاجمين

دخل 3 مهاجمين دائرة اهتمامات الزمالك في الفترة المقبلة، وهم باسم مرسي وشادى حسن وعمرو جمال، للمفاضلة بينهما لضم أحدهم في الفترة المقبلة.

لمع اسم شادى حسين مهاجم سيراميكا سريعا بالدورى الممتاز بعد أن لفت اللاعب الأنظار إليه بفضل تحركاته وقوة بنيانه الجسدى، وتوقع له البعض الانضمام سريعا لصفوف المنتخب الوطنى، بعدما شارك في 24 مباراة، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 4 أخرى لزملائه.

كما دخل عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لصفوف طلائع الجيش، حسابات فريق الزمالك من أجل التعاقد معه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل الأداء والمستوى المميز الذى يقدمه اللاعب مع طلائع الجيش، ونجاحه فى تسجيل 10 أهداف حتى الآن.

في الوقت الذى يوجد انقسام داخل الزمالك حول عودة باسم مرسي ما بين مؤيد ومعارض ولكن القرار النهائي سيكون للفرنسي باتريس كارتيرون والذي رفض حسم قراره والكشف عنه لمسئولي النادي في الوقت الحالي، انتظارا لخوض المباريات المقبلة.

دخل كريم العراقى، الظهير الأيمن للمصرى البورسعيدى، دائرة المرشحين لتعزيز الجبهة اليمنى للزمالك فى الموسم الجديد مع رجب بكار، ظهير سيراميكا، على أن يحسم الجهاز الفنى للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، إمكانية ضم أحدهما لتعزيز الجبهة اليمنى لقلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، حيث تجرى إدارة الزمالك مشاورات مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق حول صفقات الفريق والمتطلبات للموسم الجديد ويعد الثنائى من المرشحين لتدعيم الجبهة اليمنى لقلعة ميت عقبة.

نجح إدارة الزمالك في الاتفاق مع نجمها السابق محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا للعودة لصفوف النادى لتدعيم خط وسط الفريق، فى الوقت الذى توجد مفاوضات مع أكثر من لاعب آخر فى مركز خط الوسط، منهم مهند لاشين لاعب طلائع الجيش.

كما حصل الأبيض على توقيع محمد مجلي لاعب وسط فريق المقاولون العرب، ليؤكد اللاعب حسن النية لإتمام الصفقة وغلق الباب أمام أي نادي آخر يرغب في ضم اللاعب ويؤكد أنه يفضل ارتداء القميص الأبيض.