شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمدي حكما لمباراة دجلة والجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة وادي دجلة والجونة المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة فى الجولة الـ27 للدوري، إلى الحكم أحمد حمدي، يعاونه كلا من سمير جمال وأحمد ساهر ومحمد رمضان حكم رابع، ومصطفى مدحت حكم فيديو وسعيد حمزة حكم مساعد فيديو.

وكشف محمود الرفاعي طبيب فريق وادي دجلة عن جاهزية محمد هلال نجم الفريق الدجلاوي، للمشاركة مع فريقه في الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة.

وقال الرفاعي في تصريحات لليوم السابع إن محمد هلال استعاد عافيته من الإصابة التي لحقت به قبل قرابة 3 أشهر وعاودته مرة أخرى في منتصف الشهر الماضي، موضحا أن اللاعب ينتظم فى التدريبات الجماعية ويتبقى قرار فني من عبد الباقي جمال لحسم ضم اللاعب لقائمة مباراة الجونة المقبلة.

وعانى هلال من شد في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة مع دجلة في مباراة بتروجت بكأس مصر التي أقيمت نهاية الشهر الماضي، وودع فيها الفريق الدجلاوي المسابقة بالهزيمة بهدف دون رد في ربع النهائي.