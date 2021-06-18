شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور بـ"عكاز" خلال مؤازرته لفريقه الاتحاد السكندرى أمام المقاصة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم حسام عاشور، لاعب خط الوسط بنادى الاتحاد السكندرى، المصاب بقطع فى الرباط الصليبى، وهو يسير بالعكاز، خلال مؤازرته لزعيم الثغر فى مباراته أمام نظيره مصر المقاصة، التى أقيمت على ملعب استاد الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، وانتهت بفوز سيد البلد، بهدفين مقابل هدف.



حسام عاشور بالعكاز

ونشر عاشور، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له وهو يسير بالعكاز، وأخرى وهو يشاهد المباراة مع زملائه فى الفريق من المدرجات، دون أن يعلق عليها بأى شيء.





وتغلب فريق الاتحاد السكندرى على نظيره مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى، اليوم الخميس، التى أقيمت على استاد الإسكندرية.

سجل الأهداف للاتحاد السكندرى خالد قمر فى الدقائق 9 و23 بينما سجل للمقاصة باسم مرسى فى الدقيقة 40 من ركلة جزاء .

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندرى رصيده بجدول ترتيب الدورى إلى 37 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً، بينما تجمد رصيد مصر المقاصة عند النقطة 36 بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً وما زال لديه مباراة مؤجلة.