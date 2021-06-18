شكرا لقرائتكم خبر عن محترف الزمالك يدعم الفريق فى نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأمريكي شينميلو اليونج، محترف كرة السلة، والذى استعان به الزمالك فى منافسات بطولة أفريقيا التى أقيمت برواندا وتوج الأبيض بلقبها، على مساندة الفريق فى نهائي دورى السوبر والذى يقام فى الفترة من 20 إلى 28 يونيو الجارى.

واستعان الزمالك بـ3 محترفين للمشاركة معهم فى بطولة أفريقيا، وهم مايكل فاكود، شينميلو اليونج، وملوكو ديابات، على أن يغادروا عقب انتهاء البطولة إلا أن شيملينو بقى فى مصر ولم يغادر إلى بلاده لدعم الفريق فى نهائيات الدورى. وحضر شينميلو منافسات نصف النهائي أمام الجزيرة، كما سيشهد النهائي أمام الاتحاد السكندرى.

وتأهل الزمالك لنهائي بطولة الدورى بعد الإطاحة بالجزيرة فى المباريات الثلاثة التى جمعت الفريقين بصالة برج العرب بالإسكندرية.