شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأكثر استخلاصا للكرة وتسديدا على المرمى بالأهلى فى أفريقيا هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتأهب فريق الأهلي لخوض تحد قوي وصعب عندما يحل ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على بطل أفريقيا في نسختها الأخيرة، بسبب طموح بطل تونس في استعادة اللقب الأفريقي الغائب عنه.

ويرغب الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب برادس على أن يحسم بطاقة الصعود إلى المباراة النهائية من موقعة الإياب على استاد "الأهلي والسلام" يوم 26 يونيو الجاري، في طريقه لتحقيق اللقب العاشر في تاريخه والاحتفاظ باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه.

ونستعرض أبرز أرقام لاعبي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا من حيث استخلاص الكرات والتسديد على المرمى، وبعض المفارقات بشأن مشاركة النسور الحمر في البطولة الإفريقية:

بدر بانون (114)

أليو ديانج (108)

ياسر إبراهيم (107)

عمرو السولية (90)

محمد هاني (57)

أيمن أشرف (52)

محمد شريف (9)

محمود كهربا (7)

والتر بواليا (5)

محمد مجدي أفشة (5)

طاهر محمد طاهر (4)