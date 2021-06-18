شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أحمد سيد زيزو في 100 مباراة مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد سيد "زيزو" جناح نادي الزمالك، مباراته المائة أمام مواجهة أسوان، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

وتغلب الزمالك على أسوان، بثلاثية نظيفة، أحرز أحمد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمين الحارس خالد وليد، وأضاف زيزو الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 75، وعزز التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 88 بعد كرة من شيكابالا إلى بن شرقى الذى هيأها للجزيرى ليسكنها فى شباك أسوان.

وانضم أحمد سيد زيزو إلى صفوف الأبيض قبل موسمين قادما من موريرينسي البرتغالى، نجح خلالها في التتويج بـ3 بطولات هي السوبر المصرى والأفريقى والكونفدرالية.

ونستعرض في هذا التقرير ماذا قدم أحمد سيد زيزو في 100 مباراة..

لعب: 100 مباراة

الدوري: 66 مباراة

كأس مصر: 5 مباريات

الكونفدرالية: 9 مباريات

السوبر الأفريقي: مباراة

السوبر المحلى: مباراة

دوري أبطال إفريقيا: 18 مباراة

سجل: 15 هدفا

صنع: 15 هدفا

بطولات: 3