شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: إمام عاشور أقوى من فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادر على تعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي رفض تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز: «إمام عاشور، لاعب مميز للغاية وأقوى من فرجاني ساسي، فهو صغير في السن وله مستقبل كبير».

وأضاف: «ما يميز إمام عاشور، أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، حيث سبق له اللعب في مركز الظهير الأيمن وخط الوسط والجناح وصانع الألعاب، وأجاد اللاعب في جميع المراكز».

وأشار إلى أن «فرجاني ساسي حقق نجاحات مع الزمالك، لا نغفلها حيث فاز مع النادي الأبيض بأربع بطولات مختلفة، ولكنه في النهاية قرر عدم الاستمرار مع النادي»، مؤكدًا: «الزمالك هو من صنع نجومية فرجاني».