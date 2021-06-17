شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في تونس يستقبل الخطيب .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة.

وشملت الدعوة خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين، بالإضافة إلى المدير الإداري سمير عدلي، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة.

وقدم الخطيب للسفير درع وعلم النادي الأهلي تقديرًا للدور الذي لعبته السفارة في تسهيل مهمة المارد الأحمر قبل المواجهة المنتظرة أمام الترجي التونسي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

كان إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، قد وجه «دعوة عشاء» لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله.