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محمد صديق: طارق حامد عامل زي حسام حسن

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه طارق الحامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مباراة أسوان.

وحقق الزمالك الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز :«طارق حامد ، هو أفضل لاعبي الزمالك خلال مباراة أسوان، حيث لعب بروح قتالية منذ الدقيقة الأولى من المباراة بصرف النظر عن اسم المنافس».

وأضاف :«طارق حامد، عامل زي حسام حسن، فهو يلعب جميع المباريات بروح قتالية، ويلعب دائمًا على الفوز»، مضيفًا :«شيكابالا، أحد نجوم المباراة، حيث صنع الفارق فور نزوله، وساهم في الهدفين الثاني والثالث».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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