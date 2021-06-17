شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد يعود إلى قناة الأهلي .. «فيديو وتفاصيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت قناة النادي الأهلي عن انطلاق برنامج «البيت الكبير» في شكله الجديد بعد مرحلة التطوير، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساء.

وسيكون إسلام الشاطر هو مقدم البرنامج في شكله الجديد وسيستضيف شادي محمد، قائد الأهلي السابق، في الحلقة الأولى.

كان شادي محمد هو مقدم البرنامج الرئيسي لقناة الأهلي خلال مجلس محمود طاهر ثم رحل عن مهمته بعد تولي محمود الخطيب رئاسة النادي.

وحرص قائد الأهلي السابق على دعم مجلس الإدارة الحالي والإشادة بما يقدمه، بعد فترة من توجيه الانتقادات.