شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: شيكابالا نقطة تحول في مباراة أسوان .. وأوباما لغز كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، أن مجهود عبد الرازق شيكابالا كان نقطة التحول خلال مباراة أسوان.

وحقق الزمالك الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز: «شيكابالا كان نقطة التحول في المباراة بعد نزوله، حيث نشط الفاعلية الهجومية للفريق الأبيض، وساهم في إحراز هدفين».

وأضاف: «شيكابالا قدم إضافة هجومية على عكس يوسف أوباما، الذي كان بعيدًا عن مستواه الفني»، متابعًا: «هذه قيمة اللاعب الكبير، الذي عندما يشارك يقدم الإضافة».

وأكمل: «يوسف أوباما، لغز كبير، فهو بعيد عن مستواه الفني في الفترة الأخيرة، يجب على اللاعب أن يستعيد مستواه سريعًا».