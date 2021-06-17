شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يهزم مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن الاتحاد السكندري من هزيمة منافسه مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء تألقا خاصا من جانب خالد قمر مهاجم زعيم الثغر الذي سجل هدفين في الدقائق 9، 23، بينما جاء الهدف الوحيد للنادي الفيومي بأقدام اللاعب باسم مرسي من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 37 نقطة في المركز الخامس بينما توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة رقم 36 في المركز السابع.