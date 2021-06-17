أمم أوروبا وكوبا أمريكا اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بطولة أمم أوروبا: السويد وسلوفاكيا 4:00 م بملعب غازبروم أرينا المجموعة الخامسة. كرواتيا والتشيك 7:00 م بملعب هامبدن بارك المجموعة الرابعة. إنجلترا وأسكتلندا 10:00 م بملعب ويمبلي المجموعة الرابعة. بطولة كوبا أمريكا: كولومبيا وفنزويلا 12:00 م بملعب نيلتون سانتوس الأولمبي المجموعة الثانية. بيرو والبرازيل 3:00 ص بملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو المجموعة الثانية.

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