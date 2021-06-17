زرع جهاز إزالة الرجفان لإيركسن

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وقال طبيب المنتخب الدنماركي مورتين بويسين «تم إجراء العديد من الفحوص على قلب كريستيان. ثم تقرر بعد ذلك أنه ينبغي أن يحصل على مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع. القرار ضروري بعد أن أدى الرجفان البطيني إلى أزمة قلبية».
وذكر الاتحاد الدنماركي أن إيركسن، الذي تعرض لتوقف القلب خلال مواجهة منتخب فنلندا يوم السبت الماضي وتم إنعاشه في الملعب، وافق بالفعل على ذلك في المستشفى.
يذكر أن حصول لاعب إنتر ميلان على مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع لا يعني بالضرورة إنهاء مسيرته كرياضي حيث إن هناك رياضيين أمثال المدافع الهولندي دالي بليند ولاعبة القفز بالزانة الألمانية كاثارينا باور يواصلون ممارسة رياضتهم باستخدام الجهاز الطبي.
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