شكرا لقرائتكم خبر 1000 مشجع للمباراة بتنس برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد منظمو بطولة برلين للتنس أمس أنه ستجري مضاعفة عدد المشجعين المسموح بحضورهم في مباريات البطولة اعتبارا من اليوم، حيث سيتم السماح بحضور ألف مشجع على الأكثر.

وشهدت الأيام الأربعة الأولى من منافسات البطولة المقامة على الملاعب العشبية في العاصمة الألمانية، السماح بحضور 500 مشجع على الأكثر في المباراة، لكن تقرر مضاعفة العدد في ظل تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد من جانب المسؤولين في برلين.

ويشمل عدد الحضور جميع المتواجدين في الملعب، بما في ذلك اللاعبين والحكام وجامعي الكرات وممثلي وسائل الإعلام وأفراد الأمن والمشجعين.

وقالت مديرة البطولة بربارا ريتنر «يسعدنا أنه اعتبارا من اليوم، سنتمكن من إتاحة حضور مباريات البطولة أمام عدد أكبر من المشجعين. هذه الأجواء في المدرجات تكون جيدة أيضا بالنسبة للاعبين».