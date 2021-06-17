1000 مشجع للمباراة بتنس برلين

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وشهدت الأيام الأربعة الأولى من منافسات البطولة المقامة على الملاعب العشبية في العاصمة الألمانية، السماح بحضور 500 مشجع على الأكثر في المباراة، لكن تقرر مضاعفة العدد في ظل تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد من جانب المسؤولين في برلين.
ويشمل عدد الحضور جميع المتواجدين في الملعب، بما في ذلك اللاعبين والحكام وجامعي الكرات وممثلي وسائل الإعلام وأفراد الأمن والمشجعين.
وقالت مديرة البطولة بربارا ريتنر «يسعدنا أنه اعتبارا من اليوم، سنتمكن من إتاحة حضور مباريات البطولة أمام عدد أكبر من المشجعين. هذه الأجواء في المدرجات تكون جيدة أيضا بالنسبة للاعبين».
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