10 آلاف مشجع بأماكن الأولمبياد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت تقارير صحفية أمس أن منظمي دورة الألعاب الأولمبية يدرسون السماح بوجود 10 آلاف مشجع في أماكن إقامة الأولمبياد بطوكيو.

وقال تقرير نشرته صحيفة (ماينيشي شيمبون) أمس «إنه يتم التخطيط لاتخاذ القرار في اجتماع، يرجح أن ينعقد يوم الاثنين المقبل، يشارك فيه المنظمون المحليون، والحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، واللجنة الأولمبية الدولية».

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) أن الحكومة تنوي عدم السماح ببيع المزيد من التذاكر عن التي بيعت بالفعل للبطولة التي تقام خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وستكون كل الجماهير من مواطني اليابان، خاصة وأن الجماهير الأجنبية غير مسموح لها بالدخول بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب وسط مفهوم نظافة صارم، حيث تعهدت اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون المحليون بتنظيم آمن وسط معارضة واسعة النطاق من الرأي العام.