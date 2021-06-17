شكرا لقرائتكم خبر بوفون يعود لبارما بعد غياب 26 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي فيديو نشره النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر أمس قال بوفون (43 عاما)، «عدت إلى بارما. لقد عدت لمنزلي. عودة سوبر مان».
وهبط فريق بارما في الموسم الماضي بعدما أنهى دوري الدرجة الأولى في المركز الأخير.
وخرج بوفون من أكاديمية النادي، ولعب لبارما في الفترة من 1996 إلى 2001 قبل أن ينضم ليوفنتوس، حيث لعب له حتى نهاية الموسم الماضي، باستثناء موسم 2018 / 2019 الذي قضاه مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وشارك بوفون للمرة الأولى في عمر 17 عاما وفاز ببطولة كأس الكؤوس الأوروبية وكأس إيطاليا مع بارما. وبعد ذلك دفع يوفنتوس مبلغا قياسيا بلغ 52 مليون يورو (63 مليون دولار) للتعاقد مع بوفون الذي فاز بـ25 لقبا من بينهم عشرة ألقاب للدوري الإيطالي.
وكان بوفون وفيا أيضا ولعب لموسم واحد في دوري الدرجة الثانية مع يوفنتوس في موسم 2006 / 2007 عندما هبط الفريق بسبب قضية التلاعب بنتائج المباريات.
كما فاز بوفون بكأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي ولعب 176 مباراة دولية.
كانت هذه تفاصيل خبر بوفون يعود لبارما بعد غياب 26 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.