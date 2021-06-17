حكم أرجنتيني للمرة الأولى بأمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصبح الحكم الأرجنتيني فيرناندو أندريس راباليني أول حكم من خارج أوروبا تسند إليه إدارة مباراة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم. وأدار راباليني مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية في بوخارست أمس ضمن منافسات المجموعة الثالثة. ويأتي ذلك في إطار برنامج تبادل الحكام بين الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونمينبول). ويشهد البرنامج أيضا، مشاركة الحكم الإسباني خيسوس جيل مانزانو في إدارة مباريات كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا في البرازيل.

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