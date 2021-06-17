جاتوسو يترك فيورنتينا قبل تدريبه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحل جينارو جاتوسو عن منصب المدير الفني لفريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم بعد 23 يوما فقط من تعيينه في المنصب.

وكان فيورنتينا قد أعلن تعيين لاعب خط وسط المنتخب الإيطالي وفريق ميلان سابقا، مدربا للفريق في 25 مايو الماضي، لكن تردد أن جاتوسو ووكيل أعماله خورخي مينديز دخلا في خلافات مع النادي بشأن اللاعبين المسموح لجاتوسو بالتعاقد معهم.

وذكر النادي الإيطالي في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت «نادي فيورنتينا والمدرب رينو جاتوسو قررا، بالاتفاق المشترك، عدم المضي قدما في الاتفاقات بينهما وبالتالي عدم بدء الموسم الكروي المقبل معا».

وأضاف «النادي يعمل الآن على حسم اختياره للمدرب الذي سيقود الفريق إلى النتائج التي يستحقها النادي والمدينة».

وكان جاتوسو قد أقيل من تدريب نابولي في مايو الماضي بعد إخفاق الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، وبعدها تم الإعلان عن تعيينه مدربا لفيورنتينا.