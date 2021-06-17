شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الإنجليزي يطالب مشجعيه باحترام الأسكتلنديين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مشجعيه إظهار الاحترام، وأن يقدموا أفضل سلوك لهم في المباراة المنتظرة أمام المنتخب الأسكتلندي في بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.ايه.ميديا) أن المواجهة التي تقام اليوم هي الأولى بين البلدين في آخر 4 سنوات، وأول مواجهة بينهما في بطولة كبرى منذ 1996.

وكان لاعبو المنتخب الإنجليزي يجلسون على ركبهم احتجاجا على التمييز والظلم وعدم المساواة، ولكن هذا قوبل بصافرات استهجان من الجماهير في المباريات الأخيرة.

وبما أن لاعبي المنتخب الأسكتلندي سينضمون للاعبي للمنتخب الإنجليزي في الجلوس على ركبهم قبل المباراة، فإن الاتحاد الإنجليزي سيكون حريصا على تفادي أي نقاط ساخنة في المباراة، والتي من المرجح أن تكون مشحونة للغاية، حيث يعود التنافس بينهما لعام 1872.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان له أمس «نيابة عن المدرب والفريق، يرجى دعم إنجلترا بالطريقة المناسبة، قبل وأثناء وبعد المباراة. هذا يتضمن إظهار الاحترام لكل نشيد وطني يعزف قبل المباراة. نلعب على أرضنا ونحتاج للجماهير أن تقف خلف الفريق».

وأكد البيان «سعداء للغاية أن لاعبي المنتخبين الإنجليزي والأسكتلندي سيظهرون الوحدة عندما يجلسون على ركبهم قبل انطلاق المباراة. نشكر الفريق الأسكتلندي على إظهار هذا التضامن، حيث إننا سويا نبرز القيم المشتركة للاحترام والمساواة».

وأضاف «يرجى احترام اللاعبين عندما يجلسون على ركبهم، حيث سيواصلون إبراز وتحدي التمييز بجميع أشكاله. نتمنى أن يستمتع الجميع باليوم وأن يظهر دعمه بطريقة تجعل بلاده فخورة، سواء داخل أو خارج ملعب ويمبلي».

من جانبه أعلن لاعب المنتخب الإنجليزي، هاري ماجواير أنه جاهز لمباراة اليوم.

ويغيب قائد فريق مانشستر يونايتد عن الملاعب منذ إصابته في أربطة الكاحل خلال المباراة التي فاز فيها مانشستر على أستون فيلا 3 / 1 في التاسع من مايو الماضي بالدوري الإنجليزي.

وغاب ماجواير عن آخر 5 مباريات لمانشستر يونايتد في الموسم الماضي، ومن بينها المباراة النهائية للدوري الأوروبي والتي خسرها الفريق أمام فياريال الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية.

ولم يكن لاعب قلب الدفاع ماجواير جاهزا للمشاركة في وديتي إنجلترا أمام النمسا وليتوانيا، وكذلك المباراة الأولى للفريق في يورو 2020 التي فاز فيها على كرواتيا 1 / 0 الأحد الماضي. وقال ماجواير أمس «أشعر بأنني بحال جيدة. أصبحت متاحا من جديد، أتدرب وأتطلع إلى المشاركة. شاركت في عدد من الجلسات التدريبية وأشعر بأنني لائق للعب».