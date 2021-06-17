شكرا لقرائتكم خبر عن سالم بن هويدن: انتظروا الذيد بحلته الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الذيد: عصام هجو

أكد سالم بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، أنهم دعموا الفريق الأول لكرة القدم بعدد من اللاعبين المواطنين المميزين من أصحاب الخبرة استعداداً لموسم 2021 ـ 2022 من دوري الدرجة الأولى.

وقال ابن هوين: «قطفنا من كل بستان زهرة وتعاقدنا مع لاعبين من أندية مختلفة، ونشكر الأندية التي تعاونت معنا، وحتى الآن لم نتعاقد مع لاعبين محترفين أجانب، ونفضل التأني، حيث نتطلع لضم لاعبين مميزين، وطموحنا في الفترة القادمة تحسين صورة الفريق وأن يكون ضمن فرق المقدمة وسنبذل أقصى الجهود كي نكون من المنافسين».

وأضاف: «نحن متفائلون بتعاقداتنا الجديدة ونعتبرها من أفضل الصفقات على مستوى أندية الهواة وثقتنا باللاعبين كبيرة».

وأكد أنه من أبرز الأسماء التي انضمت إلى نادي الذيد مؤخراً، ماهر جاسم لاعب نادي الوصل وحتا السابق، ولاعب الوسط محمد جمال القادم من نادي الإمارات، وصاحبا الخبرة محمود قاسم وعدنان حسين، واللاعب محمد طالب وخالد مطر، والمقيم حسام لطفي.

استقرار فني

وأوضح سالم بن هويدن: «فضلنا المحافظة على استقرار الجهاز الفني للفريق بتجديد التعاقد مع المدرب الوطني وليد عبيد، فهو صاحب خبرة جيدة في قيادة الفرق من الدرجة الأولى إلى دوري الخليج العربي، وسبق له أن صعد بفريقي اتحاد كلباء وحتا، وكل عوامل النجاح أصبحت متوفرة من حيث الاستقرار الفني والإداري وجودة اللاعبين، والأهم من ذلك كله سنبدأ الموسم الجديد بعد اكتمال كافة المرافق والتجديد الكبير الذي طرأ على البنية التحتية في النادي والفضل من بعد الله سبحانه وتعالى، يعود إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الدعم اللامحدود للنادي من حيث الدعم المادي والدعم الخاص بالمرافق والمنشآت باكتمال البنية التحتية، في ما يخص كافة الملاعب وعلى وجه الخصوص استاد نادي الذيد، الذي لبس حلة زاهية وأصبح من أفضل وأجمل الملاعب».

وأضاف: «كل الشكر والتقدير إلى الإخوة في مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، على الدعم والمتابعة والاهتمام والوقفة الكبيرة، إلى أن رأت كافة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية النور.

وأوضح ابن هويدن أن نادي الذيد سيدفع بأربعة فرق في منافسات المراحل السنية لكرة القدم في الموسم الجديد، وذلك لتأسيس قاعدة قوية تخدم مسيرة النادي في المستقبل.

وأضاف أن فريق الذيد للرماية يشكل قوام المنتخب الوطني الذي يمثل الدولة في مختلف المحافل والبطولات الدولية في البندقية والمسدس، ولدينا 3 أجيال تتمتع بكفاءة عالية للرجال والشباب والناشئين، مشيراً إلى أنهم يولون كافة الألعاب الاهتمام والمتابعة.

من جانبه، توجه سعيد مطر الطنيجي مشرف عام الألعاب الرياضية وفريق الكرة بالشكر الجزيل إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الذيد على الثقة الكبيرة، وتمنى أن يكون عند حسن الظن به.