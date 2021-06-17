شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفا أبلغ جوارديولا برغبته في الرحيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف تقرير عن رغبة البرتغالي بيرناردو سيلفا بالرحيل عن ناديه مانشستر سيتي هذا الصيف لأسباب عائلية، وأنه قد أبلغ مدربه بيب جوارديولا بذلك. وكشف التقرير عن تلقي سيلفا، الراغب في اللعب لأحد الأندية الأوروبية ليكون أقرب للعائلة في البرتغال، عرضين من أتلتيكو مدريد بطل الليجا ومن برشلونة بعد اتصالهما بمنديز وكيل أعماله.

أبلغ سيتي الأندية الراغبة بشراء سيلفا بسعر 60 مليون يورو وعرض برشلونة سيرجي روبرتو والبرتغالي الشاب ترينكاو على سيتي مقابل الحصول على سيلفا. ورغم انشغال سيلفا بالمشاركة مع المنتخب في يورو 2020 إلا أنه طلب من منديز تسريع الصفقة وحسم مستقبله قبل أغسطس كي يكمل استعدادته على الصعيد الشخصي. وحاول منديز إقناع سيلفا بالبقاء في البريميرليج لكن اللاعب مصمم على الرحيل.