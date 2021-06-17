شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك يبدأ حملة تبرعات لناديه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلن حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، تفاصيل إنشاء حساب لتلقي تبرعات للقلعة البيضاء من قبل عشاق النادي، وكذلك آخر التطورات في قضية رحيل فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق.

ويسعى عدد كبير من جماهير ومحبي نادى الزمالك في الوقت الحالي للتبرع عبر الحساب البنكي الذي تم الإعلان عنه، ويحمل رقم 1911 وهو تاريخ تأسيس النادي.

وقال المندوه في تصريحات صحفية: لا يوجد أي تفاصيل جديدة فيما يخص فرجاني ساسي، اللاعب كان مصاباً وكان من المفترض أن يعود لاستكمال الموسم، ولكن حتى الآن لا توجد أي تطورات، ولا يوجد تواصل في الوقت الحالي وننتظر معرفة الموقف النهائي للاعب لأن هناك موسماً كان يجب أن يستكمله.

أضاف: منذ تولينا مسؤولية النادي ندرك حاجتنا لموارد، والأفكار الخاصة بتنمية الموارد لدينا كثيرة وتحدثنا فيها مع لجان متخصصة في التسويق، وكل الأفكار مطروحة وفكرة فتح حساب لمحبي النادي لم تكن فكرتنا ولكنها كانت فكرة الجماهير، التي كانت تتحدث معنا في الشوارع عن هذا الأمر.

واصل: لا أفضل كلمة تبرع، واستقبلنا مبالغ أكثر من 5 ملايين على الحساب ولدينا مبادرة كبيرة بعنوان «بحبك يا زمالك» من ضمنها فتح الحساب، ونراهن على قوة وشعبية جماهير القلعة البيضاء.