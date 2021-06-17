الزمالك يتقدم على أسوان بهدف نظيف بالشوط الأول.. وزيزو يحتفل بالقميص رقم 100.. بث مباشر للمباراة

الشارقة - اميمة ياسر - نجح نادي الزمالك في التقدم على نادي أسوان بهدف نظيف في السوط الأول من المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

أحرز أحمد سيد زيزو هدف الشوط الأول في الدقيقة 32 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بغد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمن الحارس معلنة عن هدفه الرابع هذا الموسم.

وحرص زيزو على الاحتفال بالقميص رقم 100 الخاص به حيث يعد هذا اللقاء هو رقم مائه له مع الفريق الأبيض. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وجاء تشكيل الزمالك أمام أسوان:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود حمدى الونش، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، وأمامهما أحمد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مروان حمدى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمود علاء وحمزة المثلوثي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وإسلام جابر

وقرر الفرنسى كارتيرون الاعتماد على محمود جنش فى حراسة مرمى الزمالك فى مباراة اليوم، وذلك بعدما تم استبعاد الحارس محمد عواد، من قائمة الفريق قبل ساعات من المباراة واستدعاء محمد أبو جبل، ليكون بديلاً لجنش، وذلك بعد شكوى عواد من بعض الآلام فى البطن، وفضل الجهاز الفنى بالتنسيق مع الجهاز الطبى إراحة اللاعب، فيما سيتواجد مروان حمدى لقيادة خط هجوم الأبيض على أن يتواجد إمام عاشور بجوار طارق حامد فى خط الوسط، إلى جانب الاعتماد على أشرف بن شرقى رغم عدم خوضه لأية تدريبات قبل المباراة حيث عاد من المغرب مباشرة لمعسكر الفريق بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده فى الاستعدادات الودية خلال فترة التوقف الدولى.