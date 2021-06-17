كارتيرون: الأهلى بايرن ميونيخ مصر.. والزمالك يختلف كثيرًا.. والمنافسة عادلة والتحكيم جيد ولكن!.. والأحمر«يحمي لاعبيه».. وهذه أسباب رحيلي في ولايتي الأولى

الشارقة - اميمة ياسر -

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن المنافسة في الدوري المصري عادلة، وأن التحكيم جيد، ولكنه طالب بـ "مساواة في الظروف" ضد منافسه الرئيسي، الأهلي.

وقال كارتيرون عبر قناة الزمالك: "أشعر بالأسف لما حدث مني في مباراة الزمالك والإسماعيلي ولكني كنت أشعر بالاستياء بسبب حصول الكثير من اللاعبين على بطاقات وشعرت بالظلم".

التحكيم في مصر

وأوضح "بشكل عام التحكيم في مصر جيد ولكن يجب أن يكون هناك تركيز أكبر من الحكام لأن كل شخص لديه قدرة على التحمل". حسبما نشر موقع "في الجول".

وكشف "تقنية الفيديو في مصر تعطي المزيد من الإثارة مثلما حدث معنا أمام المصري وكنا لا نعرف هل سيتم احتساب ركلة جزاء لنا أم لا في الثواني الأخيرة وبعدما احتسبت ركلة الجزاء وحققنا الفوز".

المنافسة بالدوري

وشدد "المنافسة هذا الموسم محسومة بين الزمالك والأهلي فقط، وأنا مترقب الإعلان عن مباريات الأهلي المؤجلة لنعرف كيف ستكون شكل المنافسة هذا الموسم".

كأس مصر

وأكمل "بالتأكيد أتمنى الفوز بكأس مصر لأنني لم أفز في السابق بهذه البطولة، وأريد أن أتوج بالكأس والدوري".

وليد أزارو

وكشف "وليد أزارو لاعب جيد وهو يشعر بالسعادة في الدوري السعودي، ولم أتحدث معه أو أطلب من الإدارة التعاقد معه. لم أطلب من وليد أزارو قطع قميصه أمام الترجي في ذهاب نهائي 2018، وغيابه أثر علينا كثيرا في العودة".

صالح جمعة

وشدد "صالح جمعة محمد إبراهيم يمتلكنا موهبة عالية ولكن في الفترة الحالية لم يحدث أي اتصال معهما".

الاستقرار والزمالك

وأوضح "الزمالك في حاجة للمزيد من الاستقرار حتى يستطيع المنافسة، الزمالك يفتقد للاستقرار في الشهور الماضية وفي نفس الوقت اللاعبين مطالبين بالتركيز وتحقيق الانتصارات. الزمالك مفروض عليه ظروف صعبة في الدوري وعلينا أن نقاتل ونتغلب على الإجهاد عكس الأهلي الذي يحمي لاعبيه من كل شيء ومن الإجهاد وأتمنى أن يكون هناك تساوي في كل الظروف".

هل المنافسة عادلة؟

وأجاب "هل المنافسة في الدوري المصري عادلة أم لا؟ نعم عادلة. هل عدم ذهاب الأهلي للعب في الإسماعيلية عدل أم لا؟ لا ليس عدلا".

نهائي إفريقيا

وقال "إرى أن نهائي إفريقيا سيكون بين الأهلي والوداد، وإذا حدث ذلك سيكون الوداد هو المرشح للفوز لأنه سيلعب على ملعبه ووسط جماهيره وستكون مباراة صعبة جدا على الأهلي وربما تكون توقعاتي غير صحيحة".

اسباب رحيله عن الزمالك في ولايته الأولى

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك أسباب رحيله عن الفريق في ولايته الأولى، مشيراً الى أن الأهلي الذي قام بتدريبه سابقاً، يشبه نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وكان كارتيرون قد ترك الزمالك الموسم الماضي وانتقل لتدريب التعاون السعودي.

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك "في الوقت الذي رحلت فيه عن الزمالك، كنت أشعر وأن النادي يعاني من صعوبات كثيرة، سواء على المستوى الإداري أو المالي او غرفة خلع الملابس، لم تكن الظروف مناسبة للبقاء ولم يكن لدي أي قدرة على الإستمرار".

وقال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك "في الوقت الذي رحلت فيه عن الزمالك، كنت أشعر وأن النادي يعاني من صعوبات كثيرة، سواء على المستوى الإداري أو المالي او غرفة خلع الملابس، لم تكن الظروف مناسبة للبقاء ولم يكن لدي أي قدرة على الإستمرار".

واستمر "اللاعبون الذين عاشوا معي في الفترة الماضية قاموا بالسؤال أكثر من مرة عن أسباب رحيلي وأنه ما كان يجب أن أرحل بهذا الشكل والظروف والملابسات، شرحت لهم باختصار أنني في هذا الوقت رحلت لأنه لم يكن لدي القدرة على بناء فريق لقبل نهائي أفريقيا ونهائي أفريقيا، كنا نعاني من تبعات فيروس كورونا، كان من الصعب تجهيز اللاعبين على المستوى الفني والبدني".

الخوف من الفشل

وواصل "كما قلت سابقاً، كنت أخاف من الفشل في تلك الفترة، الظروف كانت استثنائية وصعبة لم أكن قادراً على اعطاء وعود في تلك الفترة بأن نلعب ونكسب، الظروف لم تكن ملائمة للكفاح والقتال، الأمر كان أشبه بإمرأة تقول لزوجها طوال الوقت سوف أرحل سوف أرحل سوف أرحل، وعندما جاء الوقت للرحيل رحلت، وحين طلب منها زوجها البقاء لم يكن الأمر سهلاً، لقد اتخذت القرار، لم يكن لدي الخيار للبقاء، حالياً أنا أصبح لدي الخيار للبقاء والعودة".

الدوري السعودي

وشدد "الجميع كان يقدر عملي في السعودية وكانوا سعداء بوجودي، لكن كان هناك شيئاً يدفعني للعودة للزمالك، عندما عرضوا علي الأمر، لم أفكر، أردت العودة للزمالك، وجدت نفسي أريد مساعدة الزمالك في تلك الظروف الصعبة، علي أن أصنع عملاً جيداً مع الزمالك، شعرت أن هناك واجباً تجاه هذا النادي، نعم الظروف صعبة، شعرت بالمسؤولية، الأمر ليس متعلقاً بالمادة، لدي رغبة في الوقوف مع الزمالك لتحقيق إنجازات مع نفس اللاعبين".

وأضاف "بالطبع أعمل لكي أعيش جيداً وأكسب الأموال، لكن أشعر بسعادة كبيراً لتواجدي في مصر، وأنني قريب لمصر وشعبها بشكل عام، أشعر في مصر بالراحة، عندما وصلت للزمالك في المرة الأولى لم أجد سوى الشغف، الجميع يحب الزمالك وكرة القدم، لدي كل الحب لجماهير الزمالك".

علاقة خاصة مع الزمالك

وصرح "هناك علاقة خاصة مع الزمالك وسعيد بتواجدي، وجدت في الزمالك ما لم أجده في أندية أخرى".

بايرن ميونخ

واختتم "النادي الأهلي منظم بشكل كبير، إنهم مثل بايرن ميونخ في ألمانيا ولديهم منهجية ونظام في كل شيء، الأمر يختلف في نادي الزمالك، لكنه يمتلك الشغف وعشق كرة القدم، وأنا أعشق هذا الاختلاف".

أثنى المدير الفنى لنادى الزمالك، باتريس كارتيرون، على النادى الأهلى واصفًا إياه بأنه "بايرن ميونيخ مصر" وأنه مثل الآلة.

وقال خلال تصريحات لقناة ناديه: "الزمالك مختلف عن الأهلى كثيرا وبه بعض المشاكل الإدارية ولكن الجميع فى النادى يحب الزمالك.. وهذا التناقض من أسباب حبى للعمل فى مصر". حسبما نشر موقع "مبتدأ".

نهائي أفريقيا

وعن نهائى النسخة الماضية من دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، قال كارتيرون: "لم أشاهد نهائى إفريقيا مباشر وأعصابى لم تتحمل أن أشاهد المباراة.. شاهدتها مسجلة وكنت أتمنى أن يفوز الزمالك".

وأضاف كارتيرون: "تسديدة أحمد سيد زيزو التى اصطدمت فى القائم فى نهائى إفريقيا تسديدة لن تنسى طوال التاريخ.. إذا ذهبت الكرة إلى الشباك لكان الزمالك فاز ببطولة إفريقيا".