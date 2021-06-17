اهتمت بنبذ التعصب الرياضي.. مجلة «سبورتيجا» تفوز بالمركز الأول في مشروعات تخرج إعلام بني سويف

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

فازت مجلة «سبورتيجا» الرياضية، بالمركز الأول على مستوى مشروعات تخرج طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة بكلية الإعلام، جامعة بنى سويف.

وضمت لجنة تقييم مشاريع قسم الصحافة كل من: الدكتور عبدالرحيم درويش الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون والدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ المساعد بالقسم و الدكتورة أمنية عبدالرحمن الأستاذ المساعد بالقسم.

وخلال التقييم أشادت اللجنة بمستوى المشروعات والأفكار المقدمة من الطلاب، وفي النهاية أعلنت فوز مجلة سبورتيجا بالمركز الأول، ومجلة ست الحسن بالمركز الثاني لمشروعات قسم الصحافة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عطية، المشرف على سبورتيجا: "الحمد لله حمدا كثيرا على فوز أول مشروع تخرج تحت إشرافي بالمركز الأول بقسم الصحافة، بعد ١١ عاما مروا منذ مشروع تخرجي كطالب بإعلام القاهرة وحصولي أيضا على المركز الأول عن "مجلة روشتة".

وأضاف عطية: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير للجنة المناقشة الموقرة لسعة صدرهم ولكل ملاحظاتهم التي أفادتني كثيرا على المستوى الشخصي.. ولزملائي لجنة الإشراف معي الذين بذلوا أقصى جهد لخروج هذا العمل بهذا الشكل.. وفريق العمل من الطلاب الذين بذلوا أقصى ما يملكون ولم يناموا خلال الأبام الاخيرة لإنهاء كل مايخص مشروع التخرج.. كما اتوجه بالشكر لفريق مجلة ست الحسن الذين أخرجوا عملا أكثر من رائع بشهادة الجميع وموفقين جميعا إن شاء الله في حياتكم القادمة بعد التخرج".

وكانت كلية الإعلام جامعة بني سويف، أصدرت مجلة رياضية متخصصة تحت مسمى "سبورتيجا" كمشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة، من أجل التشديد على ضرورة القضاء على ظاهرة التعصب الرياضي في مصر.

المجلة تحت رعاية الأستاذ الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والأستاذ الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام، والأستاذة الدكتورة منى هاشم، رئيس قسم الصحافة، كما تعد الأولى من نوعها في مشروعات التخرج على مستوى كليات الإعلام لكونها متخصصة في مجال الرياضة.

وتحتوي المجلة على 7 أبواب تتناول كافة القضايا والملفات الرياضية وأبرزها ظاهرة التعصب الرياضي، كما اهتمت بالأندية الجماهيرية التي هبطت الي دوري المظاليم ولم تعد إلى الدوري الممتاز حتى الآن، وكذلك فردت سبورتيجا صفحاتها من أجل التركيز على إنجازات المرأة قي مجال الرياضة.

وحاور فريق عمل المجلة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاعتباره صاحب فكرة إطلاق مبادرة "مصر أولاً.. لا للتعصب"، وتطرقت "سبورتيجا" لمحاورة العديد من الأبطال في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وتضم المجلة مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الصحافة بلغ عددهم 12 طالبا وهم: أحمد الببلاوي، طارق الجزار مديرا تحرير للمجلة، وأيمن مختار، محمود إبراهيم كديسك مركزي، بالإضافة إلى كل من: أحمد خيرت، أمنية منير، إسراء سالم، حسن الصغير، رانيا حجاج، رنا سمير، فاطمة سيد ويوسف تيجاني.

ويتولى الإشراف على مشروع التخرج الدكتور أحمد عطية، رئيس تحرير سبورتيجا، ويعاونه نجلاء الجعفري ومها رمضان، نائبتا رئيس التحرير، مع متابعة الدكتورة منى هاشم، رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف، مستجدات إصدار المجلة، إلى جانب الإخراج الصحفي لأحمد إسماعيل،وأحمد عبد ربه مصمم الجرافيك.