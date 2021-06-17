موعد مباراة الزمالك وأسوان الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نظيره أسوان، في السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء متأثرا بتعادله مع الجونة في الجولة الماضية سلبيا.

ويحتل الزمالك المركز الأول في الدوري برصيد 55 نقطة من 25 مباراة، متفوقا على الأهلي صاحب المركز الثالث بـ12 نقطة، علما بأن المارد الأحمر خاض 19 مباراة فقط، فيما يأتي أسوان في المركز الـ15 بـ24 نقطة.

تشكيل الزمالك

يفتقد الزمالك خدمات كل من فرجاني ساسي وحميد أحداد وعبد الله جمعة، وحازم إمام وأبو جبل وأبو الفتوح للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء– محمود الونش – محمد عبد الشافى

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – شيكابالا – سيف الدين الجزيرى

القناة الناقلة

تذاع المباراة حصريا على قناة أون تايم سبورت