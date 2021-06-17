حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي



الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، وجود احتمالية وحيدة للدخول في مفاوضات مع رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، لتدعيم القلعة البيضاء، بعد دخول اللاعب في أزمة مع ناديه قد تؤدي لرحيله.

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن الحالة الوحيدة التي ستدفع النادي للتفاوض مع رمضان صبحي هو فشل مفاوضات التجديد للمغربي أشرف بن شرقي، والتى ستشهدها الفترة المقبلة، لحسم هذا الملف سريعا رغم انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل.

أوضح المصدر الزملكاوي، أن الأولوية داخل النادي لتجديد عقد أشرف بن شرقي وليس التعاقد مع رمضان صبحي، لكن الأخير قد يكون ضمن الحلول المتاحة حال فشل التجديد لبن شرقي خاصة أن النادي سيكون مطالب بإبرام صفقة جماهيرية سوبر في هذه الحالة لتعويض رحيل التونسي فرجاني ساسي ومن بعده بن شرقي حال فشل التجديد.

وفوجئ رمضان صبحى بتحويل إدارة بيراميدز 25% فقط من إحدى دفعات عقده لحسابه الشهر الأخير، ليقوم اللاعب بالاستفسار لترجع الإدارة الأمر لوجود أزمة مالية فى الوقت الحالى، وأبدى رمضان صبحى غضبه الشديد من الواقعة ليتدخل عبد الله السعيد لإنهاء الأمر وإقناع اللاعب بالعودة للتدريبات بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبى الأخير، ومن ثم المشاركة فى مباراة سموحة والتى خسرها الفريق بثلاثية نظيفة.

وعلم "اليوم السابع" أن إدارة بيراميدز منحت رمضان صبحى وعداً بمنحه راتبه بالكامل، لكن بالتقسيط على 5 أشهر على أن يحصل فى نهاية المدة على الدفعة المستحقة الآن، وكذلك الدفعة المستحقة فى وقتها وهو الأمر الذى وافق عليه اللاعب تقديراً منه للموقف وللوقوف بجانب ناديه فى تلك الأزمة.

وقرر مسئولو نادي الزمالك في الأيام الماضية، فتح قنوات اتصال مع أشرف بن شرقي ووكيل أعماله، لحسم ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث لا يزال هناك متسع من الوقت أمام النادي الأبيض لحسم المفاوضات وتوقيع عقود جديدة مع اللاعب المغربي.

ويسعي نادي الزمالك لسرعة حسم ملف أشرف بن شرقي لمنع تكرار سيناريو التونسي فرجاني ساسي الذي تقرر رحيله بعد انتهاء عقده الموسم الجاري، وعدم التوصل لاتفاق بخصوص التجديد وهو ما يرفض النادي الأبيض تكراره مع بن شرقي لذا تقرر فتح المفاوضات معه مبكرا.