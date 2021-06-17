"كاف" يوافق على حضور 5 الآف من جماهير الترجي مباراة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

وافقت اللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة التونسي وديع الجريء على حضور جماهير الترجي، لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت السلطات التونسية سمحت بحضور 5 آلاف من جماهير الترجي، للمباراة المرتقبة بشرط موافقة اللجنة الطبية في كاف.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الترجي، في السادسة مساء السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب أرسل خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مُساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية التي تُمثل مصر في كافة المحافل الدولية، والموافقة على حضور جماهيري لمباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا، المقرر لها يوم السبت 16 يونيو الجاري.