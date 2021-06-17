شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم 17 / 6 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اخبار النادي الاهلي اليوم ،الخميس، الموافق 17 / 6 / 2021 العديد من الأخبار والأحداث الهامة التى تأتي ضمن استعدادات المارد الأحمر لمباراة الترجي السبت المقبل بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا.

ونرصد في السطور التالية أهم هذه الأخبار:

كبار الاهلي يحفزون اللاعبين على تخطى عقبة الترجي

يعقد اللاعبون الكبار بصفوف الأهلي جلسات تجفيزية مع باقي اللاعبين من أجل الشد من أزرهم ودعمهم على تخطي عقبة الترجي التونسي في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل تخطي عقبة بطل تونس وخطف بطاقة الصعود للمباراة النهائية.

السفير المصري في تونس يُوجّه «دعوة عشاء» لبعثة الأهلي

وجه إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، «دعوة عشاء» لبعثة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله مساء اليوم.

بيكهام يغادر مران الاهلي فى تونس والأشعة تحدد مصيره من مباراة الترجي

لم يستكمل أحمد رمضان بيكهام لاعب الأهلي مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لمباراة الترجي التونسي بعد غد ، السبت، في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلى يناشد رئيس الوزراء السماح بحضور الجماهير مباراة الترجي

ناشد مسؤولو النادى الأهلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالاستجابة لطلب النادى بالسماح بحضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجى التونسى ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للحصول على الموافقات اللازمة من أجل حضور الجماهير مباراة الترجى المرتقبة.

يفاضل الجهاز ألفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى بين أكثر من سيناريو بشأن تشكيل مباراته ضد الترجى التونسى يوم السبت المقبل على ملعب حمادى العقربى فى ذهاب الدور قبل النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، لاسيما أنها ستكون مواجهة صعبة مع الضغط الهجومى المتوقع من لاعبى الترجى طوال الـ90 دقيقة.

الأهلى يناشد رئيس الوزراء السماح بحضور الجماهير مباراة الترجي

ناشد مسؤولو النادى الأهلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالاستجابة لطلب النادى بالسماح بحضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجى التونسى ، ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للحصول على الموافقات اللازمة من أجل حضور الجماهير مباراة الترجى المرتقبة.