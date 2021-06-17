شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز.. الزمالك يواصل التصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الزمالك تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز عقب إقامة اليوم الخميس 17 / 6 / 2021 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث أستضاف الاسماعيلى نظيرة غزل المحلة بينما واجه الاتحاد السكندرى فريق مصر المقاصة و في الختام التقى الزمالك مع أسوان .

الزمالك يهزم أسوان بثلاثية نظيفة فى الدورى.. فيديو

تغلب الزمالك على أسوان، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، أحرز أحمد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه بعد عرقلة حارس أسوان له، لينفذها بنجاح على يمين الحارس خالد وليد، وأضاف زيزو الهدف الثانى للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان فى الدقيقة 75، وعزز التونسى سيف الجزيرى مهاجم الزمالك فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث فى الدقيقة 88 بعد كرة من شيكابالا إلى بن شرقى الذى هيأها للجزيرى ليسكنها فى شباك أسوان.

الاتحاد السكندرى يفوز على المقاصة بهدفين مقابل هدف فى الدورى

تغلب فريق الاتحاد السكندري على نظيره مصر المقاصة، بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين بالحولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى والتى اقيمت على ستاد الإسكندرية.

حقق فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال الفوز على نظيرة غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يأتى فى المركز الثانى المصرى البورسعيدى برصيد 43 نقطة، وفى المركز الثالث الاهلى برصيد 41 نقطة، وفى المركز الرابع سموحة برصيد 40 نقطة .